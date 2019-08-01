Угрожал ножом и отнял деньги: сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 30-летнего жителя Каларашского района за совершение ограбления в вышеуказанном секторе столицы.

Инцидент произошёл 8 июля. В полицию обратилась 31-летняя женщина, работающая в кредитной компании. Жертва сообщила, что неизвестный, угрожая ей ножом, потребовал деньги.

Вскоре подозреваемый был задержан. Впоследствии в его доме был проведён обыск, в ходе которого было обнаружено самодельное устройство для употребления наркотических веществ, а также запрещённые вещества, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.

Стоит отметить, что ранее задержанный привлекался к ответственности за ряд преступлений. В настоящее время его разыскивали сотрудники полиции Чекан и Каларашского района.

Согласно действующему уголовному законодательству, наказание за грабёж предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.