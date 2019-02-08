Угрожал брату топором: жителю Страшен грозит 2 года тюрьмы за попытку убийства

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Нетрезвый житель Страшенского района в ссоре пригрозил своему брату отрезать голову. Теперь мужчина из села Рошкань рискует попасть в тюрьму, если выяснится, что угрозы не были шуточными.

Как пишет dinstraseni.md, всё началось с банальной ссоры, возникшей в разгар застолья. Изрядно выпив, 34-летний мужчина начал угрожать своему 32-летнему брату топором. Испуганный родственник вызвал полицию.

Известно, что мужчины проживали совместно, оба не были женаты. Если вина старшего брата будет доказана, мужчина рискует получить до 2 лет тюрьмы.