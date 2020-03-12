Угроза коронавируса: карантин распространился и на молдавские тюрьмы

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Специальные меры в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа были также приняты в тюрьмах страны. В Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) ввели запрет на посещения заключённых. Также запрещается передача посылок с провизией от лиц с температурой или другими симптомами вируса.

Специальный режим в тюрьмах введён до 23 марта в соответствии с выпущенным сегодня приказом Министерства юстиции, пишет tv8.md. Из-за карантина запрещается также и перевод заключённых по личному запросу, за исключением случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья.

Вместе с тем, сотрудники НАПУ принимают все меры, чтобы проинформировать заключённых о рисках коронавирусной инфекции, а также о необходимых правилах для профилактики заражения.