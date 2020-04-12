Как в молдавских тюрьмах предотвращают распространение COVID-19 (ФОТО)

Как в молдавских тюрьмах предотвращают распространение COVID-19 (ФОТО)

Специальные меры в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа применяются в тюрьмах страны. 

По данным пресс-службы Администрации пенитенциарных учреждений, в тюрьмах имеется запас медицинских печаток, масок, а также дезинфицирующих средств. В начале рабочего дня на контрольном пункте сотрудники структурных подразделений и пенитенциарных учреждений измеряют температуру тела и заполняют анкеты о состоянии здоровья. Проверяется также состояние здоровья заключённых. Кроме того, все секторы внутри и снаружи учреждений ежедневно дезинфицируются.

Стоит отметить, что в борьбе с COVID-19 задействованы заключённые тюрьмы №7-Руска, которые ежедневно шьют защитные маски. Процедура их производства соответствует всем нормам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md