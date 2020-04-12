Как в молдавских тюрьмах предотвращают распространение COVID-19 (ФОТО)

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Специальные меры в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа применяются в тюрьмах страны.

По данным пресс-службы Администрации пенитенциарных учреждений, в тюрьмах имеется запас медицинских печаток, масок, а также дезинфицирующих средств. В начале рабочего дня на контрольном пункте сотрудники структурных подразделений и пенитенциарных учреждений измеряют температуру тела и заполняют анкеты о состоянии здоровья. Проверяется также состояние здоровья заключённых. Кроме того, все секторы внутри и снаружи учреждений ежедневно дезинфицируются.

Стоит отметить, что в борьбе с COVID-19 задействованы заключённые тюрьмы №7-Руска, которые ежедневно шьют защитные маски. Процедура их производства соответствует всем нормам.

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