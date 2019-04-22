Угонщики из Чадыр-Лунги воспользовались беспечностью водителя и угнали его автомобиль

0

На прошлой неделе в Инспекторат полиции Чадыр-Лунги поступило сообщение об угоне автомобиля. 46-летний местный житель рассказал правоохранителям, что у него пропал автомобиль марки «Opel-Astra».

Прибыв на место происшествия, оперативная группа установила, что в ночь с 14 на 15 апреля неизвестные лица путём свободного доступа проникли в автомобиль марки «Opel-Astra» и угнали его. Владелец транспортного средства припарковал накануне машину у собственного дома, оставив при этом ключи в замке зажигания, сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии.

По факту угона сотрудниками отдела уголовного преследования ИП Чадыр-Лунга было начато уголовное преследование. В результате следственных мероприятий данное преступление было раскрыто по «горячим следам», а автомобиль найден на одной из улиц муниципия Чадыр-Лунга.

Сотрудниками полиции были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались два 19-летних местных жителя. Если их вина будет доказана, молодым людям грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.