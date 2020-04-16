Угоняли автомобили, разбирали на запчасти и продавали: в столице задержана банда преступников (ВИДЕО)

Угоняли автомобили, разбирали на запчасти и продавали: в столице задержана банда преступников (ВИДЕО)

Сотрудники полиции и прокуратуры сектора Чеканы задержали трёх человек, подозреваемых в угоне нескольких транспортных единиц. 

В период с 22 марта по 6 апреля молодые люди угнали 3 автомобиля ВАЗ из двух секторов столицы. В октябре-декабре прошлого года задержанные совершили 4 аналогичных преступления. Они угоняли оставленные без присмотра машины, разбирали и продавали запчасти.

Задержанные – жители районов Теленешты и Оргеев в возрасте от 18 до 23 лет. В соответствии с действующим законодательством, мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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