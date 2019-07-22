Угонял велосипеды и воровал из офисов: в столице задержали подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 25-летнего жителя Криулянского района за совершение серии офисных краж, а также нескольких краж велосипедов из подъездов.

В течение мая-июня задержанный совершил не менее четырёх ограблений на территории сектора Рышкановка. В частности, он совершил две кражи из офисов, куда проникал ночью через окна и выносил ноутбуки, мобильные телефоны и т. д. Также он украл 2 велосипеда, оставленных на лестничной площадке без присмотра. Общий ущерб составил 80 000 леев.

Впоследствии злоумышленник был задержан и доставлен в Инспекторат полиции. Мужчина признал свою вину, сообщив, что украденные вещи продавал.

В настоящее время задержанный привлечён к ответственности за кражу. В соответствии с законом, ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов, либо до 4 лет тюремного заключения.