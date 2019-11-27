Уголовный срок грозит жителю Каменки, избившему в ходе застолья приятеля

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Инцидент произошёл в Каменке в ночь на 24 ноября. Компания из пяти человек распивала спиртные напитки. Около полуночи, когда хозяин жилья уснул, между двумя приятелями возникли разногласия. Они начали драться, а после разошлись по домам.

За помощью 33-летний горожанин обратился к участковому инспектору. Жалуясь на плохое самочувствие после побоев, мужчина написал заявление на обидчика. У потерпевшего медики диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы лица и костей носа и перелом ребра, пишет mvdpmr.org.

За причинение телесных повреждений средней степени тяжести 34-летнему каменчанину грозит уголовная ответственность. Мужчина может быть лишён свободы на срок до 3 лет.