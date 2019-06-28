Уголовное наказание грозит рыбничанину, повторно севшему за руль пьяным и без прав

Уголовное наказание грозит рыбничанину, повторно севшему за руль пьяным и без прав

Мотоцикл “Иж” был остановлен в селе Попенки Рыбницкого района. Правоохранители поймали водителя за управление транспортом без защитного шлема.

Как пишет mvdpmr.org, от 31-летнего жителя села Зозуляны, исходил резкий запах спиртного. От управления транспортным средством он был отстранён и доставлен на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Далее выяснилось, что документа на право управления транспортным средством у мужчины не было. Более того, водительское удостоверение он никогда не получал.

Как оказалось, в марте прошлого года его уже привлекли к административной ответственности за вождение без права управления в нетрезвом состоянии. На этот раз правонарушителю грозит уголовная ответственность.

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