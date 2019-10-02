Уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Кишинёве: прокуроры выявили ущерб в размере около 70 млн леев

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По результатам предварительного расследования и выводов специалистов Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды и воздуха в муниципии Кишинёв, а также по факту неправильного управления финансовыми средствами, в результате чего был нанесён ущерб в размере около 70 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что неприятный запах и загрязнение реки Бык связано с нарушением технологического процесса на очистной станции в муниципии Кишинёв. Ущерб, нанесённый окружающей среде, составил 39 616 661,54 леев.

Эта сумма была прибавлена к сумме убытка, причинённого ответственными лицами компании «Apă-Canal Chișinău», которым инкриминируется злоупотребление служебным положением. Прокуроры обнаружили нарушения закона об управлении финансовыми средствами, которые были вложены в поддержание технологического процесса очистки сточных вод. Это в свою очередь привело к убыткам ещё в 30 365 000 леев.