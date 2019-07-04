Уголовное дело грозит рыбничанину, севшему за руль в состоянии опьянения и без прав

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3 июля на участке трассы “Тирасполь-Каменка” госавтоинспекторы остановили ВАЗ-21043. «Жигули» ехали с явными отклонениями от прямолинейного движения.

Документа на право управления авто у водителя не оказалось, пишет mvdpmr.org. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Рыбничанина 35-ти лет отстранили от управления и доставили в больницу. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина злоупотребил спиртным.

Далее выяснилось, что правонарушитель никогда не получал прав. В апреле этого года мужчина был привлечён к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Суд ещё не вынес решение, но рыбничанин успел повторно преступить закон.

Сейчас в отношении нарушителя ПДД рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.