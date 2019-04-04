Уголовное дело Banca Socială передано в суд

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Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении членов Административного совета Banca Socială и других лиц за умышленное нарушение правил кредитования.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, в рамках уголовного преследования было установлено, что в течение 2013 года группа руководителей банка, действуя в личных интересах, а также в интересах компании, представителями которой они были, разработали и реализовали преступную схему мнимого восстановления финансовой ситуации учреждения, отражённого в документах Национального банка Молдовы. Преступная схема реализовывалась посредством преднамеренного нарушения внутренних правил процесса кредитования, установленных нормативными актами.

Согласно материалам дела, члены совета незаконно приняли решение предоставить одной компании кредит в размере 68 000 000 леев, которые должны были быть вложены в приобретение земель и недвижимости в муниципии Кишинёв, заложенных в пользу банка другой компанией по искусственно завышенным ценам. В последующий период компания практически не производила платежей для погашения кредита, при этом только часть кредита была погашена в результате продажи банком заложенных активов в размере 28 114 249,86 леев. В результате этого банку был причинён ущерб в размере 48 800 773,14 лея.

В то же время на тех же условиях, но для другой компании (которая была замешана и в первом случае), был выдан другой кредит в размере 52 000 000 леев на приобретение оборудования, которого на самом деле не существовало. Впоследствии компания, получившая кредит, не произвела никаких платежей по его погашению, что нанесло банку ущерб в размере 66 873 116 леев. Более того, для того, чтобы «отблагодарить» управляющего компанией за участие в незаконных схемах, описанных выше, ему был предоставлен кредит (опять же с нарушениями правил кредитования) в размере 10 000 000 леев на 12 месяцев с процентной ставкой 15% годовых. Сумма была получена и использована через подконтрольные ему компании, без каких-либо возмещений банку, что нанесло ущерб в размере 11 195 834,55 леев.

В целом посредством предоставления кредитов с нарушениями финансовое учреждение понесло огромные убытки – 126 869 723,69 леев. По данным Антикоррупционной прокуратуры, статусом обвиняемых обладают 6 человек. Среди них: председатель и вице-председатель Административного совета банка, три члена консилиума, а также администратор компании, которой предоставлялись кредиты. Стоит отметить, что в ходе уголовного преследования прокуроры наложили секвестр на имущество подозреваемых, стоимость которого составляет 3 208 854 леев.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере от 2 350 до 3 350 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или выполнять определенную деятельность на срок до 5 лет.