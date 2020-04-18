Уголовная ответственность грозит жителю Дубоссар за повторную езду в пьяном виде

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В Дубоссарах внимание правоохранителей привлёк мужчина на автомобиле Opel. От 43-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт опьянения. Автолюбитель пояснил, что накануне отмечал день рождения и отправился в магазин за очередной порцией алкоголя, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что в декабре прошлого года за пьяное вождение водитель уже был привлечён к административной ответственности. По решению суда мужчина был лишён права управления транспортными средствами на 18 месяцев. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.

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