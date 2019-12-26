Уголовная ответственность грозит рыбничанину, повторно севшему нетрезвым за руль

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Уголовная ответственность за пьяное вождение грозит 32-летнему жителю села Андреевка Рыбницкого района. Вечером 21 декабря мопед под его управлением остановили инспекторы. От водителя разило спиртным.

Мужчину отстранили от управления и направили на медосвидетельствование. Факт алкогольного опьянения врачи подтвердили, передаёт mvdpmr.org.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что меньше месяца назад сельчанин уже попадал в поле зрения сотрудников ГАИ. Тогда он был привлечён к административной ответственности. Теперь же ему грозит ответственность уголовная.