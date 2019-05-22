Уголовная ответственность грозит приднестровцу, севшему пьяным за руль повторно

Уголовная ответственность грозит приднестровцу, севшему пьяным за руль повторно

Микроавтобус Mersedes Sprinter остановили днём 21 мая в Каменке. За рулём находился 32-летний житель села Подоймица, от которого исходил резкий запах спиртного.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водителя отстранили от управления и отправили на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило факт алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что в начале текущего года данного водителя уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Тогда его лишили прав, а сейчас мужчине грозит уголовная ответственность.

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