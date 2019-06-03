Угнанный в Сороках автомобиль нашли в приграничной зоне (ФОТО)

Угнанный в Сороках автомобиль нашли в приграничной зоне (ФОТО)

В районе пограничного пункта Косэуць патрульные обнаружили заброшенный транспорт, который в базе данных числился угнанным. Инцидент произошёл в конце прошлой недели.

Во время пограничного контроля был замечен автомобиль Daewoo Nexia с молдавскими регистрационными номерами. Водителя или других лиц поблизости не оказалось. При проверке в базе данных было установлено, что данное авто разыскивается сотрудниками ИП Сороки как угнанное.

Сотрудники Пограничной полиции уведомили об инциденте полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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