Угнанный в Чадыр-Лунге автомобиль нашли на Украине

30 сентября 2018 года на одной из улиц муниципия Чадыр-Лунга неизвестными лицами был похищен автомобиль марки «Mitsubishi Space Star», принадлежащий жителю этого же муниципия 1969 года рождения. Сумма причиненного ущерба составила 50000 леев.

Как пишет пресс-служба Управления полиции Гагаузии по данному факту 1 октября 2018 года сотрудниками отдела уголовного преследования ИП Чадыр-Лунга было начато уголовное преследование. Благодаря совместным усилиям и профессионально проведенным специально-розыскным мероприятиям работниками отдела по координированию розыскной деятельности УП АТО Гагаузия, а также сотрудниками отдела расследования преступлений ИП Чадыр-Лунга совместно с сотрудниками Управления № 1 НИР ГИП МВД РМ и Пограничной полиции преступление было раскрыто за достаточно короткий срок. Злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних жителей села Марианка де Жос района Штефан-Водэ 16 и 17 лет, которые ранее неоднократно привлекались за различные преступления. Также было установлено, что данные лица скрывались от органа уголовного преследования на территории Украины.

В настоящий момент в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление добытых доказательств вины подозреваемых и направления в дальнейшем материалов уголовного преследования в судебную инстанцию для привлечения их к ответственности.