Угнанная машина и пьяные агрессивные водители с оружием: страсти на дорогах страны за эту ночь (ФОТО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования зарегистрировали минувшей ночью сразу несколько правонарушений.

Так, около 4.00 8 декабря инспекторы, которые патрулировали столичный сектор Чеканы, заметили на улице машину модели “Hyundai”, на которую ранее была выдана ориентировка. Водитель выполнил требование патрульных и остановил машину, но как только к ней приблизился инспектор, “дал по газам” в направлении последнего. Представителю правоохранительных органов удалось отбежать в сторону. Водитель покинул место происшествия и ехал в сторону Колоницы, однако из-за высокой скорости не справился с управлением и слетел с трассы, несколько раз перевернувшись.

На место происшествия были вызваны спасатели и врачи. Выяснилось, что за рулем находился 48-летний мужчина, а на заднем сидении – его 28-летний приятель, оба были сильно пьяны.

Еще один серьезный случай произошел на улице в селе Кэрпинень Хынчештского района, где был остановлен водитель автомобиля “Renault Clio”, который хаотично передвигался по дороге. За рулем был 43-летний пьяный мужчина. Алкотестер показал 0,42 промилле в выдыхаемом им воздухе. В то же время на заднем сидении автомобиля было обнаружено огнестрельное оружие, документов на которое у мужчины не было.

Оба правонарушителя будут привлечены к ответственности согласно закону. Стоит отметить, что всего на протяжении прошлой ночи 13 водителей были пойманы пьяными за рулем.