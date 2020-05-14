Угнали машину, покатались и бросили: двух юных нарушителей поймали на Рышкановке

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка по горячим следам задержали двух жителей столицы в возрасте 16 и 20 лет за угон автомобиля.

В полицию с заявлением обратился владелец автомобиля Opel Astra. Потерпевший заявил, что припарковал машину во дворе дома на улице Андрей Дога, а утром не нашел ее на месте.

Вскоре автомобиль был найден брошенным на одной из улиц сектора. Опознали и угонщиков. Задержанные молодые люди признали свою вину и сообщили, что украли машину, чтобы покататься. Ранее подозреваемые не раз попадались за аналогичные преступления.

Согласно законодательству, нарушителям грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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