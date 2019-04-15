Угнали и бросили: полиция задержала двоих несовершеннолетних из Криулян, подозреваемых в угоне авто

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Двое юношей 15 и 16 лет, жители Криулянского района, подозреваются в угоне двух автомобилей: “ВАЗ-2101” и “Москвич-412”. По данным полиции, автомобили были украдены из двух домовладений в селе Хыртопул Мик Криулянского района.

В первом случае автомобиль был найден на расстоянии около 700 м от хозяйского дома, пишет tv8.md. Транспортное средство было обнаружено на окраине села: машину бросили после ДТП.

Несовершеннолетние признали свою вину. В настоящий момент оба юноши находятся на свободе.

Законодатели также проводят расследование в отношении 19-летнего молодого человека, проживающего в селе Круглик Криулянского района. Его также задержали по подозрению в угоне автомобиля “ВАЗ”. И в этом случае автомобиль был найден брошенным в окрестностях. Согласно имеющимся данным, подозреваемый был участником нескольких преступлений, в том числе угона транспортных единиц.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело. За угон транспортного средства подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.