Угнали авто из-под носа: мужчина остался без машины после отдыха в баре

0

Отдыхал в баре и лишился автомобиля марки Mercedes. Такова суть заявления в милицию 23-летнего жителя Каменского района.

Мужчина пояснил, что накануне проводил время в большой компании в одном из увеселительных заведений столицы. За руль садиться не стал: забрал из машины личные вещи и уехал с приятелем. Ближе к вечеру вернулся за авто и не нашёл его.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили маршрут движения угнанной иномарки и задержали водителя. Им оказался 29-летний житель села Ближний Хутор. Известно, что он отдыхал там же, где и потерпевший, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства происшествия.