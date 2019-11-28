Угнали авто и поехали кататься по городу: двоих несовершеннолетних нарушителей поймали на Ботанике (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника по горячим следам задержали двух жителей столицы в возрасте 16 и 17 лет за угон автомобиля.

К правоохранителям обратился владелец автомобиля “ВАЗ”. 46-летний мужчина рассказал, что припарковал авто во дворе жилого дома на Дачии, а утром машину не нашёл.

В результате предпринятых полицией мер автомобиль был обнаружен на улице Теилор. Внутри находились лица, совершившие угон.

Несовершеннолетних сопроводили в инспекторат. Юноши признали свою вину и рассказали, что угнали машину, чтобы покататься. Стоит отметить, что нарушители ранее задерживались за аналогичные преступления.

За угон транспортного средства законодательство предусматривает штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.