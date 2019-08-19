Угнал соседскую машину, чтобы прокатиться: столичная полиция задержала угонщика-рецидивиста (ВИДЕО)

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23-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за угон транспортного средства.

4 августа в полицию обратился владелец автомобиля Volkswagen и заявил, что его его машину, припаркованную во дворе дома на улице М. Садовяну, угнали. 44-летний владелец также сообщил правоохранительным органам, что ранее из его дома исчезли ключи от машины. Причинённый ущерб был оценён в 100 000 леев.

Вскоре угнанный автомобиль, попавший, по всей вероятности, в аварию, удалось обнаружить в Вадул-луй-Водэ. 17 августа удалось задержать угонщика. В ходе уголовного разбирательства мужчина признал свою вину, сообщив, что был соседом потерпевшей стороны. Задержанный проник в дом жертвы через открытое окно, украл ключи от машины, а затем угнал автомобиль, чтобы покататься. Ранее он был судим за ряд преступлений.

В соответствии с законом подобное нарушение наказывается штрафом в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.