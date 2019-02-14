Угнал, повредил и бросил: в Дурлештах задержали угонщика-рецидивиста (ВИДЕО)

Угнал, повредил и бросил: в Дурлештах задержали угонщика-рецидивиста (ВИДЕО)

12 февраля сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 35-летнего мужчину из Теленешт. Его обвиняют в угоне автомобиля Dacia.

Вечером 24 декабря в полицию обратился владелец автомобиля, заявив, что его машину угнали. Инцидент произошёл на улице Ливезилор в Дурлештах. Правоохранительные органы установили, что нарушитель беспрепятственно проник в салон, так как автовладелец оставил дверь незапертой и с ключами внутри. Общая сумма ущерба составила 80 000 леев.

Впоследствии подозреваемый был задержан и доставлен в полицейскую инспекцию. Автомобиль был найден брошенным после ДТП в черте города.

Задержанный признал свою вину. Как выяснилось, он не в первый раз предстаёт перед судом за аналогичные преступления. В соответствии с действующим уголовным законодательством ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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