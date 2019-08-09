Угнал и повредил чужое авто: юного нарушителя задержали правоохранители (ВИДЕО)

Угнал и повредил чужое авто: юного нарушителя задержали правоохранители (ВИДЕО)

Утром 3 августа в полицию сектора Рышкановка обратился 36-летний мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль Nissan стоимостью 160 000 леев. Транспортное средство было припарковано на улице Унирий в Ставченах.

Вскоре автомобиль был найден повреждённым в секторе Чеканы. Позднее следователи задержали подозреваемого 19-летнего жителя Яловенского района. Задержанный признал свою вину, сообщив, что угнал чужую машину, чтобы покататься по городу.

Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев и лишение свободы на срок от 1 до 3 лет. Его также привлекут к ответственности за ДТП.

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