Угнал чужой мотоцикл и бросил: за содеянное рецидивисту грозит срок (ВИДЕО)

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36-летний житель Страшенского района был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за угон мотоцикла.

19 июня в полицию обратился 27-летний владелец транспортного средства, который рассказал, что припарковал мотоцикл перед домом на бульваре Мирча чел Бэтрын, а когда вышел на улицу, не обнаружил его на месте. Ущерб составил 12 000 леев.

Угнанный мотоцикл был найден брошенным в Оргеевском районе. Лицо, совершившее угон, было опознано и задержано в Страшенском районе.

Задержанный признал свою вину. Стоит отметить, что ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

В соответствии с действующим законодательством, за подобное правонарушение задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.