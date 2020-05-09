Уехал к родным и пропал: в Единцах разыскивают мужчину

Уехал к родным и пропал: в Единцах разыскивают мужчину

В Единцах разыскивают 71-летнего Чёрный Виталия. 3 апреля он отправился к родным в село Кукуеций Ной Рышканского района, но до места назначения не доехал. 

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зелёные.

Одежда: чёрная куртка, чёрная кепка, тёмно-коричневые брюки, серо-белый свитер, чёрные туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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