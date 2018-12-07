Удлинитель стал причиной смерти кагульчанина

Житель Кагула заживо сгорел в собственном доме. Соседи увидели языки пламени и сразу вызвали пожарных. После того, как огонь удалось потушить, в доме было обнаружено тело жертвы.

Инцидент произошёл 5 декабря в Кагуле, на улице Четатя Албэ. Как удалось установить, пожар возник из-за неисправного удлинителя.

Как заявила deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Мариана Бециву, жертвой оказался 36-летний мужчина. На момент возникновения пожара мужчина находился в доме один.

Его тело было найдено в сгоревшем доме. Предварительно установлено, что причиной пожара послужил дефектный удлинитель, – уточнила Бециву.

Обстоятельства инцидента выясняются.