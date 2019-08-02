Ударил тростью по голове: в Фалештах задержали пенсионера по подозрению в убийстве супруги

0

Пожилой мужчина был задержан по подозрению в убийстве своей жены. Трагический инцидент произошёл этой ночью в селе Иленуца Фалештского района.

Как пишет deschide.md, о преступлении в полицию сообщил зять жертвы, 56-летний житель Бельц. На месте преступления было установлено, что 77-летний мужчина поссорился со своей 73-летней женой и ударил её несколько раз деревянной тростью по голове. В результате полученных травм женщина скончалась.

Подозреваемый признал свою вину и был задержан на 72 часа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.