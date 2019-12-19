Ударил сожительницу молотком: житель Единец проведёт 3 года в тюрьме

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Генеральная прокуратура объявила о вынесении судом приговора жителю села Кетрошика Ноуэ Единецкого района. Его приговорили к тюремному заключению за нападение с молотком на сожительницу.

Преступление произошло 26 мая 2019 года. 56-летний мужчина распивал алкоголь с двумя гостями и своей 62-летней сожительницей. После ухода гостей между парой возник конфликт, в результате которого нападавший трижды ударил гражданскую супругу молотком по голове.

Стоит отметить, что ранее мужчина совершал подобные акты домашнего насилия, за что был приговорён к 200 часам общественных работ, а также к условному заключению на 3 года. В последнем случае судьи удовлетворили ходатайство прокуроров и приговорили злоумышленника к реальному наказанию в виде лишения свободы на 3 года.