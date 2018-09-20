Ударами в забор и в дерево завершились поездки двух водителей в Приднестровье (ФОТО)

Обе аварии произошли в Слободзейском районе.

В частности, как пишет пресс-служба МВД ПМР, в поселке. Красное примерно в 21:20 неизвестный, находясь за рулём неустановленного автомобиля, врезался в забор частного домовладения № 13 по ул. Первомайской. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения нарушителя.

Кроме этого, двигаясь по дороге Тирасполь-Незавертайловка, не выбрал безопасную скорость движения водитель Opel. Примерно в 21:40 он не справился с управлением и, выехав с проезжей части, совершил наезд на дерево.