Удар током вместо игрушки: специалисты нашли на прилавках магазинов ещё один опасный товар (ФОТО)

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Национальный центр защиты прав потребителей продолжают кампанию по выявлению опасных для жизни и здоровья покупателей товаров, продаваемых на молдавском рынке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на этот раз специалисты обнаружили опасные светильники в форме божьей коровки и яблока. Благодаря своей форме, предмет может привлечь внимание ребёнка, его легко перепутать с игрушкой.

Специалисты считают, что светильник может представлять настоящую опасность. При вынимании вилки из розетки можно получить удар током. Этот товар не соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию и европейским стандартам. В связи с этим сотрудники Национального центра защиты прав потребителей настоятельно рекомендуют не приобретать данный товар.

Напомним, что вчера специалисты обнародовали список игрушек, которые серьёзно могут навредить здоровью ребёнка и привести к проблемам с репродуктивной системой. Среди них – пупсики, куклы-мальчики и куклы-девочки. Эксперты назвали их опасными химическими объектами, хотя снаружи они выглядят безобидно и привлекают внимание детей.