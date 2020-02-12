Учиться – в Россию

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Михаил Давыдов – о российских вузах, условиях поступления и качестве образования

В РФ стартовал приём заявок от иностранных граждан, которым за счёт федерального бюджета выделяют квоты на обучение в РФ в 2020–2021 учебном году. Этой возможностью могут воспользоваться и выпускники лицеев Молдовы. О том, как проходит процедура подачи документов и как правильно выбрать вуз, в интервью «АиФ в Молдове» рассказывает руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова – Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишинёве Михаил Давыдов.

Три претендента на место

– Россия выделила 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. Сколько мест предназначено для абитуриентов из Молдовы?

– Вот уже три года как эта цифра сохраняется на одном уровне – это около 500 мест. Работа по их увеличению ведётся, но когда это случится, сказать сложно. На данный момент все предоставляемые квоты успешно осваиваются. Спрос на обучение в Российской Федерации продолжает оставаться очень высоким: на одно место – как минимум три претендента.

– В этом году заявку на поступление надо подать до 23 февраля. При её оформлении на сайте edu.rs.gov.ru есть раздел, в котором предлагается также пройти конкурсный отбор в своей стране. Что входит в этот конкурсный отбор и как он проходит?

– Речь идёт о профильном тестировании, которое проходит в РЦНК. На мой взгляд, оно достаточно простое, тем не менее позволяет отсечь нерадивых абитуриентов. Если ребята справляются с заданием, значит они готовились к будущей профессии. Тестирование проходит очень прозрачно, сами работы шифруются, что позволяет избежать субъективных оценок со стороны проверяющих.

В молдавское образование заложены очень хорошие традиции – в частности в системе среднего звена. Если сопоставлять уровень подготовки абитуриентов из разных стран СНГ, то представители РМ войдут в тройку лучших.

Достаточно знаний

– Существуют ли какие-то особые условия для подачи заявки?

– Никаких особых условий нет. Нужны хорошие оценки, желание учиться и знание русского языка, хотя его уровень можно подтянуть в подготовительных группах, которые есть во многих вузах. В конкурсном отборе могут принять участие выпускники молдавских лицеев с русским или государственным языком обучения.

– Учебные программы РФ и РМ несколько отличаются, особенно в части гуманитарных дисциплин. Нужно ли будет проходить дополнительные собеседование или тестирование на месте обучения?

– Отбор проводится только в РЦНК, затем вузы сообщают, прошёл его претендент отбор или нет. Как правило, молдавские школьники хорошо подготовлены и их знания, к примеру, истории и литературы, если они выбрали гуманитарное направление, выходят за рамки школьной программы. Когда мы проводим наше тестирование, учитываем особенности национальной программы лицеев Молдовы. Но молодые люди, которые едут учиться за пределы Молдовы, – в Россию, Германию или в любую другую страну, должны понимать, что могут столкнуться со сложностями, связанными с различиями учебных программ.

– Учитываются ли при поступлении награды, не касающиеся профильного предмета, – например грамоты за участие в культурных, музыкальных или спортивных мероприятиях?

– В первую очередь оцениваются успехи по профильным предметам. Но мы обращаем внимание и на другие достижения. Их наличие говорит о том, что молодые люди – всесторонне развитые личности, и это всегда приветствуется.

– Есть ли при РЦНК образовательные курсы для учащихся, желающих поступить в вузы РФ и даже пройти программу по ЕГЭ?

– Такие услуги в Кишинёве предоставляют частные образовательные центры, которые готовят ребят к поступлению в вузы по российским стандартам.

Бюджетникам предоставляется общежитие

– Что включает бюджетное место: только обучение или предоставление студенту стипендии и места в общежитии?

– Это обучение, стипендия и общежитие, которое предоставляется за очень умеренную плату. Стипендия, как и во многих странах, тоже небольшая, и на неё прожить сложно.

– Следует полагать, за неуспеваемость стипендия снимается?

– Мне трудно говорить, какова политика вузов по отношению к неуспевающим иностранцам. Наша зона ответственности заканчивается с момента, когда они поступают в вуз. Что касается стипендий, то могу отметить, что в России большое разнообразие стипендиальных программ – от повышенных вузовских до президентских грантов, получателями которых могут стать и иностранные студенты.

– Если кто-то хочет и может учиться в России на платной основе, тоже надо обращаться в РЦНК?

– Нет, абитуриенты это делают самостоятельно. В данном случае мы можем только подсказать, где лучше получить выбранную специальность и как правильно оформить документы.

ДОСЬЕ

Михаил Давыдов родился в Москве. Окончил специалитет технологий и управления имени К. Г. Разумовского МГУ и магистратуру МГИМО Министерства иностранных дел РФ.

С 2001 по 2008 годы работал в российских частных компаниях. С 2009 года – в системе Россотрудничества, сотрудник Управления по делам СНГ, а также загранпредставительств в Аргентине и в Испании. С 2016 года – руководитель представительства Россотрудничества в РМ, имеет дипломатический ранг 1-го секретаря.

Владеет английским, испанским и французским языками.

Москва – не резиновая

– Можно предположить, что больше всего заявок приходится на Москву и Санкт-Петербург. Но в вузах этих городов, наверное, и отбор более строгий?

– Это действительно так. Поэтому всем, кто решил учиться в России, стоит задуматься, изучить биографии известных, успешных россиян, проявивших себя в разных сферах, тогда станет ясно, что далеко не все из них – выпускники московских и петербургских вузов.

В России много сильных университетских центров с хорошими традициями. Например, Казань, которая, как город, конкурирует с российской столицей по многим показателям. Можно назвать Томск, Нижний Новгород, Курск, Воронеж и многие другие города. Молдавским студентам было бы комфортно жить и учиться в городах южных регионов России, например в Ростове и в Краснодаре, где климат схож с молдавским. Интересно было бы и в Калининградской области, рядом с Балтийским морем. В региональные вузы поступить больше шансов, кроме того, жизнь в регионах дешевле, чем в Москве и в Санкт-Петербурге.

– Но при желании потом можно продолжить учёбу и в Москве?

– В России система высшего образования тоже работает по схеме «4+2», которая позволяет после четырёхлетнего обучения в любом российском вузе поступить в магистратуру другого, в том числе и московского вуза.

Родину не выбирают

– Как вы можете оценить качество образования в лицеях Молдовы?

– В молдавское образование заложены очень хорошие традиции – в частности в системе среднего звена. Если сопоставлять уровень подготовки абитуриентов из разных стран СНГ, то представители РМ войдут в тройку лучших.

– Как отзываются студенты из Молдовы о российских вузах?

– Отзывы очень хорошие, и результаты обучения достаточно высокие. Подавляющее большинство студентов довольны обучением в России. Кроме того, они быстро адаптируются, живут в знакомой языковой среде, общество по структуре и менталитету тоже им очень близкое.

– Как-то заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров сказал, что в рамках укрепления культурных связей надо расширять и квоты для граждан Молдовы, поступающих в российские вузы. Отучившись, они вернутся домой и будут проводниками нашей дружбы и совместного бизнеса. Но на самом деле возвращаются не все, многие молодые специалисты находят работу в России. Им же никто не может это запретить?

– Люди свободны в выборе и вправе самостоятельно строить свою дальнейшую жизнь там, где им больше нравится. Хотя, когда мы выделяем учебные квоты, надеемся, что молодёжь, получившая высшее образование в РФ, в дальнейшем будет приносить пользу экономике Молдовы. Но обязать вернуться на родину мы никого не можем.

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Наталья Устюгова