Учительница ответила Филипу: “Я – одна из тех “лжецов”, зарплата которых снизилась на 1 200 леев”

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Новая система оплаты труда, которая вступила в силу с 1 декабря 2018 года, вызвала негодование у некоторых сотрудников школ. Им обещали значительно повысить заработную плату, однако в один «прекрасный» день их заработок вдруг оказался ниже прежнего.

Такое преобразование оплаты труда ощутила и директор лицея «Георгий Асаки» в Унгенах, зарплата которой сократилась на 1 200 леев, пишет expresul.md.

– Когда господин премьер-министр Павел Филип заявляет, что те, кто рассказывает о сокращении заработной платы, являются лгунами, я хочу ему сказать, что я – одна из тех лгунов, у которых снизилась зарплата. У меня лично – на 1 200 леев, – заявила директор лицея Мария Буруянэ.

Женщина получила первую категорию менеджера, которой могут похвастаться лишь 3 человека во всём Унгенском районе. Первую категорию не так-то просто получить, так как для этого нужен целый пакет с работами и статьями в специализированных изданиях. Плюс ко всему для получения первой категории необходимо пройти интервью с молдавскими асами в педагогике.

– Надбавка к зарплате была нашим стимулом, чтобы учиться и получать лучшие результаты. Я думаю, что не пойду на подтверждение категории. К чему это? А с 1 сентября я откажусь от должности директора. Те, кто взялся повышать зарплату, не рассчитали всего. Как всегда, – отметила Мария Буруянэ.

По её мнению, те, кто почувствовал повышение зарплаты – это молодые специалисты. А опытные, тем временем, не получают надбавку за категорию и стаж работы.

– Я рада за молодых специалистов. Может, они задержатся в школах. Для остальных повышение оказалось незначительным – на 200-300 леев. Правительство решило устроить «шоу» перед выборами этим повышением заработной платы педагогам, сделали вид, что заботятся о народе, – сделала вывод директор.

Пострадала от реформ и директор начальной школы «Спиридон Вангели» в Унгенах Анастасия Алекса. По её утверждениям, она потеряла из зарплаты 1 142 лея. У неё также имеется первая категория.

– Я зря трудилась. Даже учительскую категорию и стаж работы никто не учитывает. Заместители директоров уже сказали, что работают последний год в этой должности, – отметила она.

Специалисты из Управления образования утверждают, что в этом отношении будут внесены изменения. По словам главного специалиста Управления Прасковьи Загоряну, 25 января в Министерство образования, культуры и исследований будут переданы предложения по поправкам, среди которых в расчёт будут включены категория и стаж работы. Однако когда именно это произойдет и произойдет ли вообще, – неизвестно.