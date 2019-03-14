Учителя кишинёвского лицея нашли гениальный способ отвлечь учеников от телефонов (ФОТО)

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Современные технологии шагают вперёд с невероятной скоростью, и сегодняшний мир уже трудно представить без мобильных телефонов. Однако в некоторых случаях, а в частности в школах, гаджеты играют разрушительную роль и отвлекают нынешнее молодое поколение от образования.

Искушение учеников зайти в Facebook, Instagram или другую социальную сеть отбивает желание учиться и познавать мир, дети становятся невнимательными и пропускают мимо ушей лекции преподавателей. В связи с этим во внутренний устав лицея в Кишинёве имени Данте Алигьери был включён пункт, согласно которому учащимся запрещено использовать мобильные телефоны во время уроков. Для того, чтобы это правило не нарушалось преподавателям приходится подключать смекалку.

Так, преподаватели лицея имени Данте Алигьери соорудили необычный холст с кармашками, количество которых соответствует количеству учеников в классах. Перед началом урока дети оставляют свои гаджеты в кармашках, чтобы окунуться с головой в предмет лекции и ни на что не отвлекаться.

– Такая идея пришла в голову нашей коллеге, мы её переняли. Использовать телефон можно только с разрешения учителя и в целях обучения. Полезные ссылки можем открыть после урока, а на уроке мы учимся думать, – сказала преподаватель истории лицея Данте Алигьери Наталья Цуркан.

По её словам, соблазн включить телефон на уроке очень велик, однако ученики поддержали идею, они веселятся над этим и кладут телефоны в кармашки, пишет realitatea.md.