Учителей и врачей не может быть слишком много, как и школ и больниц! – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Поздравляю всех православных со святым праздником Благовещения!

Истинно, истинно говорят: феминизм – до первого достойного мужчины. Атеизм – до первой тряски в полёте. Либерализм – до первой пандемии.

Платон утверждал, что три слоя составляют костяк общества: философы, воины, ремесленники.

Сегодня мы возвращаемся к этой истине. Не киллеры, проститутки и менялы – как в 90-е.

Не прокуроры, судьи и налоговики – как в 2000-е.

Не бьюти-блогеры, тренеры по майнд-фитнесу, инстаграмщики – как в 2020.

Коронавирус вернул нас к тому, о чем говорил Платон.

Те люди, к которым многие относились с презрением, считали, что они “не приносят прибыли”, “являются бременем для бюджета”, “их слишком много”, оказались нашей последней надеждой.

Мы всегда писали и будем писать: учитель, доктор и священник остаются тремя столпами любого общества. Без учителя мы задыхаемся над школьными заданиями с детьми. Без врача мы все ляжем, как мухи. А без священника мы потеряем последнюю надежду в мире, где нет вакцины от чумы.

И да, Платон прав. Прекрати крестьянин, электрик, газовщик (то есть, ремесленник) работу хоть на час – всё рухнет.

Откажись воин от службы во время чумы (полиция, армия) – и хаос, грабеж войдут в каждый дом. Народ, а не элиты, кормит и защищает страну!

К чему все это, спросит читатель? Отвечу.

7 февраля 2013 мы подписали с Всемирным банком проект PRIM. Кто тогда подписывал, догадайтесь сами. Но все хвалили! Мол, много школ – нет денег! Якобы школы истощают бюджет, надо что-то делать!

Стоил проект 40 млн евро. В 2018 дали еще 10 млн, в 2019 – еще 30 млн! Итого – 80 млн! Этот кредит ВБ нам давал не просто так и не процента ради. Задача состояла в “оптимизации” (закрытии) школ – и учителей за компанию!

Проект был “успешным”. В 2012 -2018 годах были закрыты 205 образовательных учреждений, 296 – реорганизованы. В 2017/18 гг. мы имели минус 11 137 учителей и профессоров!

Но если нам не нужны школы, зачем нужны больницы?

В 2007 году мы подписали с Всемирным банком (ВБ) проект “Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”. Стоил он 34 млн евро! ВБ сетовал, что у нас медиков и больниц слишком много, как и учителей. И, наверное, как и граждан – скажем мы… Вот и предложили проект по их оптимизации, читай – ликвидации!

Проект был настолько «успешным», что его решили продолжить! В 2015 РМ подписала еще один проект с ВБ – “Модернизация сектора здравоохранения в РМ” на 1,5 млн евро!

В 2018 году в Молдове работали всего 10 033 врачей. Дефицит медиков – минимум 5 000 человек. Во многих районах – более 50 %. “Оптимизировали” всё.

Когда началась эпидемия, страна столкнулась с бедой! Оказывается, у нас нет больниц, аппаратуры, лекарств, масок – НИЧЕГО. Все отчеты “грантососов” и всяких НПО про “успех реформ” оказались ЛОЖЬЮ.

Вывод прост. Нам надо повернуться лицом к учителю и врачу, отказаться от либеральной ЛЖИ. Учителей и врачей не может быть слишком много, как и школ и больниц!

И все, кто продвигал обратное, – существа без совести и души. Только так и никак иначе!