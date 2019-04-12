Учеников школы в Дрокии эвакуировали из-за анонимного предупреждения о бомбе

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Учащихся и учителей гимназии села Мындык Дрокиевского района эвакуировали после того, как в полицию позвонил неизвестный и сообщил о наличии в здании школы взрывного устройства.

Сотрудникам полиции звонивший представился как ученик той самой гимназии, пишет deschide.md. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в здании заложена бомба.

На место оперативно прибыли спасатели и сапёры. Территория была оцеплена, людей эвакуировали. В настоящее время проводятся меры по установлению личности сообщившего о бомбе.