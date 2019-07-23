Ученики из Молдовы завоевали две медали на Международной олимпиаде по математике

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Молдавские лицеисты завоевали серебряную и бронзовую медали и три почётные грамоты на Международной олимпиаде по математике, которая прошла 11-22 июля в городе Бат, Великобритания.

Серебряную медаль получил Александр Лопотенко, бронзовую – Александр Руди, а почётные грамоты – Алик Чумейко, Габриэль Кожокару и Дмитрий Жосу. Все они – учащиеся кишинёвского теоретического лицея „Оризонт”, передаёт moldpres.md.

В этом году на Международной олимпиаде по математике участвовал 621 школьник из 112 стран. Молдову на олимпиаде представляли шесть учащихся и два преподавателя.