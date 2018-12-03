Ученикам разрешили пересдавать БАК трижды в течение года

Ученикам разрешили пересдавать БАК трижды в течение года

Учащиеся смогут пересдавать проваленный экзамен на степень бакалавра до трёх раз в год.

Такие поправки были одобрены парламентом в пятницу. Причиной тому служит неутешительная статистика: многие ученики, не сдавшие БАК с первого или второго раза, зачастую уезжают из страны и уже более не возвращаются.

Следует отметить, что третья попытка будет платной: тариф будет устанавливать правительство. Пока нет точной информации о периоде сдачи экзамена в третий раз. Предполагается, что пересдача будет проходить в августе или в начале сентября, пишет tvn.md.

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