Ученикам разрешили пересдавать БАК трижды в течение года

Учащиеся смогут пересдавать проваленный экзамен на степень бакалавра до трёх раз в год.

Такие поправки были одобрены парламентом в пятницу. Причиной тому служит неутешительная статистика: многие ученики, не сдавшие БАК с первого или второго раза, зачастую уезжают из страны и уже более не возвращаются.

Следует отметить, что третья попытка будет платной: тариф будет устанавливать правительство. Пока нет точной информации о периоде сдачи экзамена в третий раз. Предполагается, что пересдача будет проходить в августе или в начале сентября, пишет tvn.md.