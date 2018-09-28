Учения во благо и во вред: густой чёрный дым на Чеканах преднамеренно был создан сотрудниками ГИЧС (ФОТО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям успокоил жителей столицы, сообщив, что дым, который был замечен сегодня утром на улице Милеску Спэтару, был создан преднамеренно в рамках учений по гражданской защите.

По данным ведомства, в учениях приняли участие члены Комиссии по экстренным ситуациям сектора Чеканы, государственных служб и учреждений, а также представители предприятий и экономические агенты. Согласно заранее составленному сценарию, в горах Вранча произошло землетрясение, что стало причиной разрушения инфраструктуры сектора, а во многих учреждениях были зафиксированы повреждения.

В ряде госучреждений проверили готовность вмешаться в экстренную ситуацию, ликвидировать пожар в здании, предоставить первую помощь пострадавшим, а также эвакуировать людей. Целью проведения учений является проверка качества и степени подготовки управляющих учреждений и экономических агентов сектора. По данным ГИЧС, подобные тренировки проводятся один раз в 5 лет.

Ранее мы сообщали, что очевидцы выложили в соцсеть снимки пустующего здания на улице Милеску Спэтару, окутанного клубами черного дыма, высоко поднимающегося вверх. Жители сектора предположили, что речь идет не о настоящем пожаре, а об учениях пожарных. Тем не менее, кишиневцы выразили возмущение тем, что и без того неидеальный по чистоте воздух столицы загрязняют продуктами горения.