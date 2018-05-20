Учения в Единцах: спасатели вызволили водителя, застрявшего в автомобиле после ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Учения в Единцах: спасатели вызволили водителя, застрявшего в автомобиле после ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Подготовка проводилась в качестве заключительной миссии учебного курса, проводимого в сотрудничестве с представителями британской операции “Флориан”.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в учениях, которые прошли на территории учебного заведения в Единцах, приняли участие 28 пожарных и спасателей. Согласно сценарию, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель оказался заблокированным в автомобиле. Миссия спасателей заключалась в вызволении человека, оказании первой медицинской помощи и передаче пострадавшего врачам скорой помощи. С поставленной задачей молдавские спасатели справились всего за 15 минут.

В заключение мероприятия команда пожарных и спасателей была награждена дипломами. Кроме этого, пожарные части Отачь и Единец получили в дар 3 пожарные машины от коллег из Великобритании.

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