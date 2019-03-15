Учения в Дубоссарах: учащихся школы эвакуировали

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По легенде учений, в актовом зале школы №4 в Дубоссарах произошёл пожар.

Как пишет портал dubossary.ru, после подачи сигнала из здания были эвакуированы все находящиеся в учреждении люди. Задействованные в мероприятии службы отработали комплекс мер, направленных на устранение очага возгорания и оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим. Особое внимание было уделено отработке взаимодействия всех служб.

Данные учения являются плановыми. Подобные мероприятия запланированы и в других образовательных учреждениях.