Учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа прошли в Кагуле (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сегодня более 150 спасателей и пожарных с юга страны участвовали в учениях, проводимых в Кагуле, Кантемире, Тараклии и Джурджулештах. Согласно сценарию, ночью произошёл взрыв газа в четырёхэтажном жилом доме в Кагуле.

В результате взрыва на втором и четвёртом этажах вспыхнул пожар, и несколько человек оказались заблокированными в охваченном огнём здании. К месту происшествия прибыли спасатели, пожарные и работники службы экстренной медицинской помощи.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Спасатели эвакуировали более 90 человек и оказали первую помощь пострадавшим.

Ещё одни учения прошли на озере в Кагуле. Согласно сценарию, несколько человек могли утонуть после того, как в их лодке был обнаружен дефект. Сотрудники ГИЧС и водолазы оперативно вмешались и эвакуировали людей из повреждённой лодки.

Подобные учения проводятся систематически с целью проверки готовности сотрудников ГИЧС отреагировать в случае кризисной ситуации.