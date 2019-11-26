Учения по гражданской защите прошли в лицее Авдармы

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В теоретическом лицее Авдармы под патронатом службы предупреждения регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии были проведены учения по гражданской защите.

Во время учений были представлены ход действий и правила поведения при аварийно-спасательных работах и мероприятия по защите населения при чрезвычайных ситуациях. Также отрабатывался ход действий по эвакуации учащихся и персонала, ликвидации очагов возгорания, спасении пострадавших из-под завалов и оказанию им первой медицинской помощи.

После окончания практических мероприятий временно исполняющий обязанности начальника службы предупреждения регионального УЧС АТО Гагаузии Дмитрий Константинов провёл инструктаж работникам и воспитанникам лицея и объяснил правила пользования огнетушителем, передаёт gagauzinfo.md.

– Все вопросы, которые были рассмотрены на этом учении, были отработаны чётко. Мы неоднократно бывали в вашем селе, учение в лицее проводим не впервые и очень рады, что подготовке к гражданской защите на данном объекте уделяется высокое внимание, что и отражается на практических занятиях. Мы ставим им высокую отметку, – сказал Дмитрий Константинов.

Спасатель отметил, что мероприятие проводится по правилам поведения в соответствии с планом подготовки АТО Гагаузия по гражданской защите на 2019 год.