Учения ГИЧС: спасатели боролись с “возгоранием” на заводе в Единцах (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС провели тактические учения на консервном заводе в Единцах. Согласно сценарию, воспламенилась котельная в одном из производственных цехов.

На место прибыли две спасательные бригады, которым удалось оперативно эвакуировать рабочих, а также локализовать возгорание. В результате пожара пострадали три человека, которым была оказана первая медицинская помощь.

В общей сложности, в учениях приняли участие 24 пожарных, 2 спецмашины, а также экипаж SMURD. Также были задействованы 37 работников завода.