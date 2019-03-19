Ученица столичного лицея едва не утонула в бассейне на уроке физкультуры

Ученица столичного лицея едва не утонула в бассейне на уроке физкультуры

Ученица первого класса теоретического лицея «Михай Витязул» в Кишинёве едва не утонула на уроке плавания после того, как упала в бассейн. Инструктор быстро отреагировал и спас девочку.

На место прибыла скорая помощь и полиция. Сейчас девочка находится вне опасности. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Диана Блэнару, пишет agora.md.

– Инцидент произошёл на уроке плавания в лицее. 7-летняя девочка упала в бассейн и наглоталась воды. На место прибыла бригада реаниматологов. Девочку обнаружили в стабильном состоянии, но её доставили в детскую больницу «Валентин Игнатенко» для того, чтобы провести обследование, – сообщила Блэнару.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, ученица находилась на уроке плавания согласно расписанию. Она потеряла равновесие и упала в воду. Инструктор быстро отреагировал и вытащил ребёнка. Органы правопорядка проводят проверку данного инцидента.

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