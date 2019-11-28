Учебный корпус лицея им. Георге Асаки будет отреставрирован

0

Учебный корпус (блок “А”) Теоретического лицея имени Георге Асаки будет отремонтирован усилиями примэрии сектора Центр и Бухареста (Румыния). Стоимость ремонта составит более 70 миллионов леев.

Решение об утверждении проекта о ремонте было принято Кишинёвским муниципальным советом. Реализация проекта стала возможной благодаря Соглашению о сотрудничестве между сектором Центр муниципия Кишинёв и сектором 1 Бухареста. Документ предусматривает обмен опытом, реализацию совместных проектов и программ для сохранения и популяризации культурного и исторического наследия, привлечение европейских фондов, развитие туризма и других областей, представляющих общий интерес.

В то же время, примэрия Кишинёва покроет расходы на проведение технической экспертизы здания, разработку проектной документации и сметы расходов, техническую помощь и надзор.