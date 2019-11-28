Учебный корпус лицея им. Георге Асаки будет отреставрирован

Учебный корпус лицея им. Георге Асаки будет отреставрирован

Учебный корпус (блок “А”) Теоретического лицея имени Георге Асаки будет отремонтирован усилиями примэрии сектора Центр и Бухареста (Румыния). Стоимость ремонта составит более 70 миллионов леев.

Решение об утверждении проекта о ремонте было принято Кишинёвским муниципальным советом. Реализация проекта стала возможной благодаря Соглашению о сотрудничестве между сектором Центр муниципия Кишинёв и сектором 1 Бухареста. Документ предусматривает обмен опытом, реализацию совместных проектов и программ для сохранения и популяризации культурного и исторического наследия, привлечение европейских фондов, развитие туризма и других областей, представляющих общий интерес.

В то же время, примэрия Кишинёва покроет расходы на проведение технической экспертизы здания, разработку проектной документации и сметы расходов, техническую помощь и надзор.

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