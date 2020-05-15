Учебные заведения, в том числе детсады, остаются закрытыми до 30 июня

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Об этом на брифинге для прессы сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В контексте пандемии, отметила она, все учебные заведения, в том числе детские сады, школы, а также ВУЗы, вынужденно будут оставаться закрытыми до 30 июня текущего года.

Также пока сохраняется запрет на посещение детских и спортивных площадок – до 31 мая. Остаются закрытыми и развлекательные места.

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