Учат в школе: расписание республиканских олимпиад на этот год (ФОТО)

Учат в школе: расписание республиканских олимпиад на этот год (ФОТО)

Республиканские олимпиады за 2019 год пройдут с 15 февраля по 19 мая по 20 учебным дисциплинам. Согласно документу, олимпиады будут организованы Национальным агентством по учебной программе и оценке.

Первая в этом списке – олимпиада по экологии, которая проходила с 15 по 17 февраля, пишет diez.md. Сезон республиканских олимпиад завершится во второй половине мая олимпиадами по иностранным языкам.

В этом году Национальное агентство по учебной программе и оценке организует как национальные, так и международные олимпиады и конкурсы. Ученики также смогут проявить свои знания в области химии, физики, географии, биологии, информатики и т. д.

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