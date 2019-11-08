Участок в центре столицы временно перекроют: маршруты общественного транспорта меняются

Участок в центре столицы временно перекроют: маршруты общественного транспорта меняются

В период с 08 ноября (24:00) по 10 ноября (17:00) дорожное движение будет приостановлено на пересечении улиц 31 Августа – А. Пушкина. Об этом сообщили в столичной примэрии.

На данном участке будут проводить ремонт инженерных сетей. В этой связи движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • Троллейбус №2: от улицы Г. Асаки до П. Халиппа, Измаил, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;
  • Маршрут троллейбуса №7 сокращается до улицы Албишоара (остановка “Цирк”);
  • Троллейбусы №10 и 24: от улицы Г. Асаки до П. Халиппа, Измаил, Букурешть, Чуфля, Штефан чел Маре, А. Пушкин и далее по установленным маршрутам;
  • Троллейбус №12 приостановит работу;
  • Троллейбус №25: от улицы Г. Б.-Бодони до Букурешть, Щусева, М. Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту;
  • Троллейбусы №30 и 31: маршруты продлеваются до площади Д. Кантемира;
  • Маршрут троллейбуса №32 сокращается до улицы Колумна;
  • Автобус №26: в направлении сектора Рышкановка – от бул. Штефан чел Маре по А. Пушкина, а затем по установленному маршруту;
  • Микроавтобусы №101 и 103: ул. 31 Августа, М. Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть и далее в соответствии с установленными маршрутами.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данную зону.

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